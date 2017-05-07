الرئيس السيسي يغادر القاهرة متجها إلى الكويت

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى كل من الكويت في جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.

يبدأ الرئيس جولته بزيارة الكويت، ويلتقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة، لإجراء مباحثات رسمية، تعقبها زيارة للبحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويبحث الرئيس خلال الزيارتين سبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، كما يناقش آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي تمر بها عديد من دول المنطقة، تأتي الزيارتان في إطار تنسيق المواقف المصرية الخليجية في مختلف القضايا، وتأكيد الالتزام المصري بحماية أمن الخليج.

كان الرئيس السيسى زار الإمارات الأسبوع الماضي، والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الذي رحب بالرئيس مؤكدا أن مصر وشعبها يتمتعان بمكانة خاصة لدى الإمارات وشعبها، أكد مساندة مصر على كل المستويات، بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها.