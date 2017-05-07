تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوبه نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

الإسكندرية 17 27

مطروح 16 25

بورسعيد 18 27

دمياط 17 27

الإسماعيلية 17 33

السويس 18 34

العريش 15 27

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الغردقة 23 32

شرم الشيخ 25 32

المنيا 18 34

الفيوم 18 34

أسيوط 18 35

سوهاج 19 36

الأقصر 20 36

أسوان 22 36

الوادى الجديد 20 34

قنا 21 36