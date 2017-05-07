بالفيديو والمستندات || مطعم حدائق الأهرام يبيع كباب من لحم الحمير ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي يتغذى عليها مشاهير مصر

سمر العشري

بعد أن قرر محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالى، غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام، بعد ثبوت تقديمه لحوم الحمير للزبائن، على أنها لحوم ماشية محللة للبشر، وجاء ذلك بعد تقرير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، الذي أخذ عينة من اللحوم الموجودة في المطعم وتم تحليلها وكانت النتائج إيجابية.

وكان تقرير الطب البيطري عن المطعم في المحضر رقم 5024 /2017، أن اللحوم المتداولة للمطعم والمقدمة للزبائن من الفصيلة الخيلية” لحم حمير ” وبناء على ذلك جاء قرار الغلق والقبض على مالك المطعم، وعرضه على النيابة.

وتابع محافظ الجيزة، أنه لاتهاون تجاه الفاسدين والعابثين بأرواح الموطنين وأن الرقابة والتفتيش مستمر على كافة المنشآت التي تمس مصلحة وصحة المواطن المصري.

وفي اتصال هاتفي بين صاحب مطعم كبابجي الأهرام حسن حسين، واالإعلامي وائل الإبراشي ، حدثت صدمة كبيرة لللأخير حيث أنه من أكثر الزبائن ترددا على هذا المطعم ، وقال له صاحب المطعم أنت يا أستاذ وائل وفريق إعدادك ، ومدحت شلبي من أشهر زبائنا ، شكيت في يوم إنها لحمة حمير.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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