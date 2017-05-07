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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية غدا

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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية غدا الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المحافظات يوم الأحد، حيث أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود يوم الأحد طقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وحذرت الهيئة المواطنين من الوقوف طويلا تحت أشعة الشمس.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها، أنه من المتوقع أن تشهد حركة الرياح نشاط مكثف بالإضافة إلى أنها سوف تكون محمله بالأتربة والرمال وخاصة على مدن شمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وأكدت الهيئة أن التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية سمة طبيعية من سمات فصل الربيع.

 

كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه النسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 25

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 13 27

نخل 09 30

طابا 14 29

الطور 21 30

مرسى علم 23 30

الغردقة 24 32

شرم الشيخ 23 32

رفح 12 26

كاترين 13 24

سيوة 19 32

المنيا 18 32

الفيوم 18 32

رأس سدر 18 31

أبوسمبل 23 35

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 18 33

سوهاج 19 35

الأقصر 19 35

أسوان 23 36

شلاتين 22 34

حلايب 24 30

الوادى الجديد 21 35

قنا 20 35

نويبع 22 32

السلوم 15 28

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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