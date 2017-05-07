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بيان من سفراء دول الخليج بالقاهرة بشأن السفر إلى مصر يوضح حقيقة تهديدهم برسائل الواتس آب المنتشرة بين الخليجيين

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بيان من سفراء دول الخليج بالقاهرة بشأن السفر إلى مصر يوضح حقيقة تهديدهم برسائل الواتس آب المنتشرة بين الخليجيين بيان من سفراء دول الخليج بالقاهرة بشأن السفر إلى مصر يوضح حقيقة تهديدهم برسائل الواتس آب المنتشرة بين الخليجيين

انتشرت في الفترة الأخيرة رسائل على مجموعات الواتس آب المتداولة بين الخليجيين، تحذرهم من السفر إلى ، وذلك طبقاً لما ورد في تلك الرسائل، أن سلطات المطار في مصر تقوم بتلفيق تهم حيازة مخدرات لهم، ويجبرونهم على دفع رشاوي للتنازل عن تلك القضايا.

وقد رد سفراء مجلس التعاون الخليجي بالقاهرة على هذا الأمر ببيان استنكروا مثل تلك الرسائل المغرضة، مؤكدين أن هذا الكلام عاري تماماً من الصحة ولا أساس له، ولا يعبر عن طبيعة العلاقات الودية بين مصر ودول الخليج والتي يجب أن يعلم الجميع أنها على خير ما يرام.

ووجه البيان للخليجيين رسالة أكد عليهم من خلالها أن كل ما يُشاع كذب، والغرض منه هو منع الخليجيين من السفر لمصر لأغراض دنيئة، وأن السفر لمصر آمن جداً ولا يشوبه أي مشاكل.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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