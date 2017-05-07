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بالفيديو || مغتصب ابنته يكشف عن تفاصيل مثيرة في ادعائها عليه ويؤكد كذبها وبالمستندات على حد قوله

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بالفيديو || مغتصب ابنته يكشف عن تفاصيل مثيرة في ادعائها عليه ويؤكد كذبها وبالمستندات على حد قوله بالفيديو || مغتصب ابنته يكشف عن تفاصيل مثيرة في ادعائها عليه ويؤكد كذبها وبالمستندات على حد قوله

منذ أيام قليلة أثارت قضية قيام أب بمعاشرة ابنته جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفضائيات المصرية، حيث تقدمت فتاة تسمى فاطمة وتبلغ من العمر 23 عاماً بلاغاً ضد والدها، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، بأنه كان يعاشرها جنسياً وهددها بالقتل على حد قولها إذا أخبرت أحد بذلك.

وقالت أنها تتمنى قتله واعدامه وذلك في أحد البرامج في إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، إلا أن الوالد أجرى اتصالاً تليفونياً اليوم ببرنامج صوت الناس المٌذاع على قناة “LTC”  الفضائية، أكد من خلاله كذب ادعاء ابنته وأن ما تقوله هو بغرض المكايدة وبدفع من والدتها.

وأضاف الرجل أنه قام بتطليق زوجته أم تلك الفتاة بسبب فضائحها، وأنه يملك مستندات على ذلك وسوف يكشفها للجميع.

 

 

 

المصدر : فايف

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