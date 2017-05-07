مفاجأة في الشرقية .. قرطاس الرمل بمبلغ 100 جنيه والمسئولين يكشفون حقيقة صادمة للأهالي

سمر العشري

في إحدى المفاجآت الكبيرة في منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، قام بعض الدجالين والمشعوذين ببيع حفنة من الرمل في قرطاس للمواطنين، بمبالغ تصل إلى 100 جنيه، وذلك بعد أن لاحظ المواطنين انبعاث روائح جميلة من رمال تلك الأرض مثل المسك والعنبر.

وقد أشاع عدد من الدجالين أن رمال تلك الأرض مباركة، مما دفع الأهالي إلى المسارعة بالذهاب إليها وشراء رمل منها، حيث زارها كثير من أصحاب الحاجات خاصة من السيدات، وأصبحت مثل المقامات التي يقوم هؤلاء بزيارتها وتقديم النذور والهدايا لها.

ومع انتشار الأمر صدم المسئولين بجهاز مدينة العاشر من رمضان الأهالي، عندما أكدوا أن سبب انبعاث تلك الروائح من تلك الرمال هو أن أحد مصانع الصابون في المنطقة يقوم بإلقاء مخلفاته في هذه الأرض، وأن تلك المخلفات تحوي عطور وزيوت طيارة تُستخدم في صناعة صابون الوجه.

المضصدر : مصر فايف