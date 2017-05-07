مجلس الوزراء: «لا توجد خلافات بشأن إصدار قانون الاستثمار»

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، إن ما أُثير إعلاميًا بشأن خلافات حول قانون الاستثمار غير صحيح، مشيرًا إلى أن من له سلطة إصدار القوانين هو مجلس النواب.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أن «القانون ذهب للبرلمان بعد حدوث توافق من الوزراء عليه، وحينما حدث تعديلات عليه تم إرسال مقترحات الحكومة إلى البرلمان، في رد فعل سريع».

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وتابع أن التعديل على القانون جوهري، مشيرًا إلى أن «القانون مختلف بشكل كبير، وكان من الطبيعي أن تكون هناك مناقشة واسعة حوله».