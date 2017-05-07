محلل فلسطيني: حماس خونت القيادة السياسية.. وما زالت ذراع الإخوان

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علّق الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني، على انتخاب حركة حماس، لإسماعيل هنية، رئيسًا لمكتبها السياسي، موضحًا أن نظام حماس الانتخابي قائم على أربعة مراحل، وهي رئيس المكتب السياسي للحركة في كل من غزة، والضفة والخارج وداخل المعتقلات في السجون الإسرائيلة، ثم فوقهم قائدًا عامًا للحركة.

وأضاف شعث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الانتخابات التي تمت كانت بها تنافس شريف، ولكن هناك عدة اعتراضات على وثيقة مبادئ حماس، وتتعلق ببند المقاومة.

وأشار إلى أن «حركة حماس خونت القيادة السياسية الفلسطينية قبل ذلك، واعتبرت مقاومة الشعب الفلسطيني غير المسلح مجرد عبث وهزيل وليس له أي قيمة، واختصرت المقاومة في التسليح، وهو ما رفضته في وثيقة مبادئها الأخيرة».

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ومن جانبه؛ قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن انتخاب ‘سماعيل هنية، رئيسًا لحركة حماس لم يغير في سياسة الحركة، حيث أن ذلك لا يعني أنهم ليسوا جزء من جماعة الإخوان وأن ولائهم مازال يذهب للجماعة.

تابع الرقب، أن حركة حماس ما زالت ذراع الإخوان في فلسطين، ولكنهم قاموا بتعديل وثيقة مبادئهم قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لواشنطن.

وأوضح أنه يرحب بتغيير لغة حماس ووثيقتها، ولكن يجب أن يتحول ما كُتب على ورق إلى فعل على أرض الواقع، ويجب على حماس أن تغير من جلدها وتصبح حركة وطنية فلسطينية خالصة وليس تابعة لأي جماعات إرهابية.