فيديو| مظهر شاهين لـ«سلفي»: «أنتوا عناتيل وتستاهلوا ضرب الجزم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مشادة حادة وتبادل سباب بين الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، والشيخ السلفي وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف محبي الصحب والآل، حول قانون تنظيم الفتوى.

وقال شاهين، إنه ممتن جدًا للبرلمان المصري الذي اتخذ خطوة مهمة حول قانون تنظيم الفتوى؛ مشيرًا إلى أنه سيتقدم ليحصل على ترخيص بشكل رسمي ليُصدر الفتاوى، مستنكرًا إصرار السلفيين تصدر مشهد الفتوى في مصر.

فيما رد إسماعيل: «لما أشوف الشيخ مظهر بيسلم على واحدة هاخد منه فتوى إزاي؟»، وعلّق «شاهين» قائلًا: «ولا ألف واحد زي وليد إسماعيل يهزوا شعرة من راسي، ولا رباط جزمتي»، ورد «إسماعيل»، قائلًا: «الجزمة دي تضعها في فمك».

شاهد أيضا

وتابع شاهين: «خليك محترم يا أبو دقن أنت علشان لا تسيء للإسلام، واسمعني يا ابني أنت عشان تعرف حجمك كويس، أيوه بسلم على واحدة، وبقعد جمب أي حد باحترامي، وأنا مش علي ونيس اللي اتمسك في عربية بيبوس بنت في الشارع، ولا أجريت عملية تجميل في مناخيري، ولا عنتيل من بتوع السلفيين.. يا ابني ده أنتوا كلكوا عناتيل يا حبيبي، مش هتاخد الفتوى مني وهناخد الفتاوى من العناتيل؟».

فما رد إسماعيل: «كنت على قناة الرحمة بتعمل إيه طيب طالما إحنا وحشين؟، أنت مع الهوى يا شيخ يمين وشمال، وبعدين ما أنت عنتيل صغير، هما عناتيل كبار وأنت عنتيل صغير»، فيما عقب شاهين: «أنتوا ماتستهلوش غير الضرب بالجزم على الهواء»، فسأله إسماعيل: «أنت مقاس كام؟»، فرد: «43 يا حبيبي»، فتابع الأول: «على دماغك يا شيخ مظهر».