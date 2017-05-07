أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إينزاجي في واقعة «دمية صلاح المشنوقة»: ضد أي شيء يحرض على العنف

Google+ Print
إينزاجي في واقعة «دمية صلاح المشنوقة»: ضد أي شيء يحرض على العنف إينزاجي في واقعة «دمية صلاح المشنوقة»: ضد أي شيء يحرض على العنف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق المدير الفني للاتسيو فيليبو إينزاجي على واقعة "الدمى المشنوقة" لبعض لاعبي روما، بعد أيام من المباراة التي جمعت الجارين اللدودين في الدوري الإيطالي.

وعلق مجهولون دُمى للاعبي روما المصري محمد صلاح، والبلجيكي رادجا ناينجولان، والإيطالي دانيلي دي روسي، من رقابها في العاصمة الإيطالية، في أعقاب خسارة روما أمام لاتسيو بنتيجة 1-3، الأسبوع الماضي.

وكتبت إلى جانب الدمى لافتات باللغة الإيطالية تقول: "نصيحة دون جريمة.. نم والأنوار مضاءة".

وانتقد إينزاجي، الواقعة قائلا في تصريح خلال مؤتمر صحفي: "أنا ضد أي شيء يحرض على العنف تمامًا، لكن علينا أن نتوقف عن البحث عن أسوأ الجوانب في كل شيء"، فيما يبدو ردًا على اعتبار هذه الدمى تهديدات بالقتل للاعبين.

شاهد أيضا

وتابع نجم الكرة الإيطالية السابق: "عشت في روما أكثر من 20 عامًا، وأعلم كيف تؤثر مثل هذه الأشياء لا سيما بعد مباريات الديربي"، بين قطبي العاصمة.

وأضاف مدرب لاتسيو: "هناك العديد من النكات من الجانبين، لذلك علينا التمييز بين هذه الأشياء وبين الأحداث الخطيرة فعلا".

يشار إلى أن ديربي روما بين روما ولاتسيو المعروف باسم "دربي كابيتولينو"، يعد أعنف دربي في إيطاليا وواحدًا من أكثر منافسات الجيران سخونة وندية في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان