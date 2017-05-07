إينزاجي في واقعة «دمية صلاح المشنوقة»: ضد أي شيء يحرض على العنف

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علق المدير الفني للاتسيو فيليبو إينزاجي على واقعة "الدمى المشنوقة" لبعض لاعبي روما، بعد أيام من المباراة التي جمعت الجارين اللدودين في الدوري الإيطالي.

وعلق مجهولون دُمى للاعبي روما المصري محمد صلاح، والبلجيكي رادجا ناينجولان، والإيطالي دانيلي دي روسي، من رقابها في العاصمة الإيطالية، في أعقاب خسارة روما أمام لاتسيو بنتيجة 1-3، الأسبوع الماضي.

وكتبت إلى جانب الدمى لافتات باللغة الإيطالية تقول: "نصيحة دون جريمة.. نم والأنوار مضاءة".

وانتقد إينزاجي، الواقعة قائلا في تصريح خلال مؤتمر صحفي: "أنا ضد أي شيء يحرض على العنف تمامًا، لكن علينا أن نتوقف عن البحث عن أسوأ الجوانب في كل شيء"، فيما يبدو ردًا على اعتبار هذه الدمى تهديدات بالقتل للاعبين.

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وتابع نجم الكرة الإيطالية السابق: "عشت في روما أكثر من 20 عامًا، وأعلم كيف تؤثر مثل هذه الأشياء لا سيما بعد مباريات الديربي"، بين قطبي العاصمة.

وأضاف مدرب لاتسيو: "هناك العديد من النكات من الجانبين، لذلك علينا التمييز بين هذه الأشياء وبين الأحداث الخطيرة فعلا".

يشار إلى أن ديربي روما بين روما ولاتسيو المعروف باسم "دربي كابيتولينو"، يعد أعنف دربي في إيطاليا وواحدًا من أكثر منافسات الجيران سخونة وندية في العالم.