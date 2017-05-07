بالفيديو || تجار سلاح وبلطجية يغلقون منطقة الهرم ويذبحون أب أمام بناته الأربعة وزوجته ووالدته ورعب بين الأهالي .. والسبب "صادم"

سمر العشري

شهدت منطقة الهرم جريمة كبرى وبالتحديد في عزبة البكاري بمحافظة الجيزة، وأثارت الجريمة الفزع والرعب بين أهالي، مما جعلهم يستنجدون بالشرطة، والتي خذلتهم وقالت لهم “إحنا لسه جداد في المنطقة.

حيث قام ثلاثة أشقاء متهمين في قضايا كثيرة ومعروفين بالبلطجة والسلاح، بإطلاق الرصاص الحي على قلب زوج شقيقتهم، وظلوا ساعة كاملة يقطعون في جسده بالأسحلة البيضاء، مرددين “أهو يا منطقة دا جزاء أي حد يجي علينا”.

حيث حدثت خلافات زوجية بين المجني عليه “القتيل” وزوجته، وظل الخلاف بينهم لفترة إلى أن حدثت خلافات بينها وبينه، قام على إثرها بالزواج من ثاني، ولكن، الأمر الذي جعل أشقاء زوجتة الأولى يخرجوه من بيته ويذبحوه كالحيوان ويطلقون الرصاص عليه.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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