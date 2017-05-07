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بالفيديو || واقعة تثير الذعر طفلة مصرية عمرها "9" سنوات تتقيء حشرات من فمها والأطباء حائرون

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بالفيديو || واقعة تثير الذعر طفلة مصرية عمرها "9" سنوات تتقيء حشرات من فمها والأطباء حائرون بالفيديو || واقعة تثير الذعر طفلة مصرية عمرها "9" سنوات تتقيء حشرات من فمها والأطباء حائرون

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه العاشرة مساءً، المذاع غلى فضائية دريم واقعة تثير الذعر والفزع، لمن يشاهدها أو حتى يسمع عنها ، واقعة طفلة عمرها 9 سنوات، تتقيء حشرات بدلا من الطعام والشراب بإحدى مراكز محافظة الشرقية.

فقد أوضح الإبراشي، حالة الطفلة فرح عمرها 9 سنوات من مركز الحسينية، محافظة الشرقية، حيث أن هذه الطفلة كانت مصدرا للذعر والفزع بين المواطنين في بلدتها وبين زملائها في المدرسة، بسبب أنها تتقيئ حشرات من فمها أكثر من مرة وتخرج الحشرات من فمها حية تتحرك ليس بها آثار بلع أو تشوه.

وتم إبلاغ الإدارة الصحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم تشكيل لجنة من الطب الوقائي تضمن أطباء بشريين وبيطريين لفحص حالة الطفلة وطبيعة الحشرات التي تخرج من فمها.

وقد أجمع فريق الطب الوقائي، أنه لم ير حالة مثلها من قبل وتم اتخاذا القرار بالتحفظ على الطفلة في مستشفى الحسينية العام لحين البت في حالتها.

وبسؤال زملاء الطفلة في المدرسة وجيرانها في المنزل، أكدوا صحة الواقعة بأن فرح تتقيئ حشرات حية تتحرك من فمها أكثر مرة .

قرار التحفظ على الطفلة

 

 

 

 

المصدر : فايف

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