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بالفيديو || إيمان الحصري تنهي برنامجها بسبب خناقة «الشوباشي وسلفي وأزهري»

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بالفيديو || إيمان الحصري تنهي برنامجها بسبب خناقة «الشوباشي وسلفي وأزهري» بالفيديو || إيمان الحصري تنهي برنامجها بسبب خناقة «الشوباشي وسلفي وأزهري»

اضطرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، إلى إنهاء حلقة أمس السبت، بعدما تحول الأمر إلى حدوث هرج ومرج في الاستوديو بين ضيوفها، وهم الداعية السلفي الشيخ محمود عامر، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عبد المنعم فؤاد، والكاتبة فريدة الشوباشي.

وتساءل الداعية السلفي محمود عامر، عبر فضائية «DMC»: «كيف تتحدثوا عن علمانية مدينة وفصل الدين عن الدولة؛ وأنتم تتدخلوا في الخطاب الديني، هل أنتم تتدخلوا في الخطاب الكنسي؟، يعني النصراني يعيش بحرية، ومحمود عامر لا يعيش دينه بكل حرية، أنا عايز أتسوى في حقوقي بالمسيحي، أنتوا أصحاب الفتنة والله».

فيما ردت عليه الشوباشي: «يا سلام.. ده أنت عايز تقتلنا.. أعوذ بالله منك»، وعلّق «عامر»: «أنا بعلمك»، فعقبت: «لأ ماتعلمنيش، لا أنت ولا اتخن منك، أنا أسلمت بمزاجي، أنت إرهابي».

وعقّب فؤاد، قائلًا إن «الدستور المصري يؤكد أن دولة مدنية شرعيتها ترجع للكتاب والسنة، ولم يأتِ عن العلمانية على الإطلاق، ما تتحدث عنه كلام خاطئ».

وحاولت مقدمة البرنامج تهدئة الضيوف، إلا أنها لم تنجح، فقالت: «الموضوع تشتت.. والموضوع تحول لخناقة ومشادات.. لذلك أنا مضطرة أنهي هذه الحلقة لأن هذا لم يكن هذا المطلوب من هذه الفقرة.. وأعتذر عن الخناقة اللي حصلت على الهواء».

 

 

 

المصدر : التحرير

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