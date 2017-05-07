بالصور || حقيقية الصورة المتداولة للحم مصابة بـ"بيض الدودة الشرجية"

سمر العشري

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحوم حمراء وبها فقاعات بيضاء، وحذر متداولوها من خطورتها على الصحة.

وزعم مروجو الصورة أن هذه الفقاعات عبارة عن أكياس بيض للدودة الشرجية، وكان من المفترض إعدام الذبيحة وليس ذبحها وبيعها للمستهلكين، حين اكتشاف هذه الفقاعات.

وعلق الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، على الصورة قائلًا: "إنه بعد الرجوع للأساتذة الأطباء البيطرين واستطلاع رأيهم العلمي بهذا الشأن فانه يمكن القول إن هذه اللحوم لا تصلح للاستهلاك".

وأضاف "الناظر"، على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن الأكياس البيضاء الظاهرة في الصورة قد تكون إصابات طفيلية أو ميكروبية أو غيرها، وتحتاج لضرورة الفحص وتحليلها معمليًا، وعليه فإن اللحوم الموجودة في هذه الصورة لا تصلح بالفعل للاستهلاك.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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