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نادر نور الدين: مشروع المليون ونصف فدان «إهدار للمياه»

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نادر نور الدين: مشروع المليون ونصف فدان «إهدار للمياه» نادر نور الدين: مشروع المليون ونصف فدان «إهدار للمياه»

التحرير

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مساء أمس السبت، إن «الدولة ليست كلها صالحة للزراعة، وهناك 5 مليون فدان فقط صالحين».

وأضاف نور الدين، لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «ON E»، أنه ليس هناك أي دور لوزارة الري بمشروع المليون نصف فدان، لافتًا إلى أنه «كان مبنيًا على تخصيص 200% من مياه نهر النيل، وكان يجب توفير الري أولًا».

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وتابع أنه «من أجل تربية رأس بقري واحد فأننا بحاجة إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه، أي ما يكفي لري فدان، والزراعة تقول بإنها ستُضاعف كمية الإنتاج الداجني بدلًا من 150 مليون طائر إلى 300 مليون، في حين أن كيلو اللحم من الدجاج يُكلف 6 متر مياه، فضلًا عن مشروع المليون ونصف فدان، وكل هذه القرارات تؤدي إلى إهدار مياه دون حسابات علمية، في حين أن كمية المياه دي أصلا غير متوفرة».

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التحرير

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