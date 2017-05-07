بحيري: إقالة شيخ الأزهر لرئيس الجامعة «حازم».. وأنا سعيد للغاية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الباحث إسلام بحيري، مساء أمس السبت، إن تصريح الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر، بردته، جعله مصدومًا، لافتًا إلى أن «الأخير كفّره ولم يكفّر أعضاء تنظيم داعش».

وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «ON E»، أنه عُرض عليه من قِبل أحد المحامين الكبار، أن يرفع قضية ضد حسني، حتى يتنازل شيخ الأزهر عن الدعوى التي رفعها ضد بحيري لإيقاف برنامجه، إلا أنه رفض ذلك وأكد أنها ليست أخلاقه.

وشدّد أن «اعتذار حسني ليس معبرًا عن قناعته، ولكنه أجُبر ممن فوقه»، مؤكدًا أن ما صرح به رئيس جامعة الأزهر ليست ذلة لسان، بل تُعبر عن فكره، وقيادات أخرى كبيرة بالأزهر تحمل نفس الفكر».

شاهد أيضا

وطالب الباحث، الدكتور أحمد الطيب، بأن يُطهر الأزهر من أصحاب هذا الفكر، معبرًا عن سعادته الشديدة بخبر إقالة رئيس جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن «القرار حاسم وحازم».