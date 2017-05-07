مُلاك مشروع «الربوة» المتوقف يعرضون الحل على وزير الإسكان في دبي

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قدّم مجموعة متضررين من مشروع الربوة الهادئة في مدينة 6 أكتوبر، والمملوك سابقاً لرجل الأعمال طارق الطويل، مذكرة إلى وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، لحسم مصير حاجزي وحدات المشروع المتوقف منذ سنوات، حيث التقوا بالوزير خلال افتتاحه معرض عقارات مصر 2017 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقدموا له حلولاً لتسليم الحاجزين وحداتهم بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأرض من شركة الربوة الهادئة.

وتضمنت المذكرة المقدمة، أمس السبت، لوزير الإسكان خلال زيارته للإمارات، عدة تصورات لحل المشكلة، على رأسها أن تحل الهيئة محل الشركة في التعامل مع الحاجزين، وأن يتم فتح حساب بنكي باسم الهيئة لسداد وتحصيل المستحقات المتبقة على الحاجزين، واستكمال توصيل المرافق للوحدات وتسليمها للملاك، بعدما أكدوا أن لجنة فض المنازعات تماطل في إصدار قرار ينهي الأزمة رغم علمها بعدم قدرة الشركة على سداد باقي مستحقات الدولة.

وكان المئات من المتضررين من المشروع قد تقدموا بشكاوى جماعية وفردية في محاولة للوصول لحل مُرضي، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، وفيما يلي عرض للمشكلة واقتراحات بحلول قدمها المواطن جمال عبد الحكيم علي، نيابة عن ملاك المشروع.