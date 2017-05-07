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عمرو أديب: «عاوزين مين يرشح نفسه للرئاسة علشان يتهزم أمام السيسي؟»

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عمرو أديب: «عاوزين مين يرشح نفسه للرئاسة علشان يتهزم أمام السيسي؟» عمرو أديب: «عاوزين مين يرشح نفسه للرئاسة علشان يتهزم أمام السيسي؟»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتمنى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية عام 2018، مستكملًا: «نفسي أشوف مرشحين بجد مش بروباجندا.. نفسنا نشوف مناظرة رئاسية، أشجع كل مرشح بجد، يا ريت يكون في ناس أقوياء، نفسنا نشوف تجربة ديموقراطية كاملة، واللي ينجح ينجح».

واقترح أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، على المواطنين أن يختاروا مرشحًا يرضون به ليرشح نفسه أمام الرئيس عبد الفتاح ، مشيرًا إلى أن حمدين صباحي، والمستشار هشام جنينة، «بدأوا جث نبض الشارع» لترشيح أنفسهم للرئاسة.

وأضاف: «دول شخصيات محترمة والإعلام مقطعهم لمجرد أنهم أظهروا ده، وكده ما ينفعش، لأنه مش هيبقي أمامنا إلا الاستفتاء، بالطول بالعرض لازم يكون فيه شخصية مدنية ترشح نفسها أمام الرئيس السيسي، وما ينفعش كل واحد ينوي الترشح يبقى إخوان، وحمدين عمره ما كان مع الإخوان، وكان معانا في 30 يونيو».

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وتابع: «المستشار هشام جنينة لما يرشح نفسه يبقى كويس جدًا، ده راجل كان معاه كل أرقام ويقدر يقولنا الحكاية كلها، مع أنه بيتكلم بتحفظ شديد جدًا، وقاعد يقول الدستور كويس بس التطبيق مش قد كده وبتاع.. ما تتكلم وتقول إنه مش عاجبني، هتترشح إزاي؟ قول الراجل ده غلط في الحاجات دي وأنا جاي أصلحها».

واستكمل: «100 ألف رئيس يترشح، أنتوا خسرانين إيه؟ الناس اللي بتهاجم، عاوزين مين يرشح نفسه للرئاسة علشان يتهزم أمام السيسي؟، بلد غريبة وملهاش في الديموقراطية».

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التحرير

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