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لميس الحديدي: عبد المنعم أبو الفتوح لا يُمارس ضده أي ضغوط

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لميس الحديدي: عبد المنعم أبو الفتوح لا يُمارس ضده أي ضغوط لميس الحديدي: عبد المنعم أبو الفتوح لا يُمارس ضده أي ضغوط

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس السبت، إنه «لابد أن تكون هناك معركة انتخابية حقيقية على الحكم، إن كنا نريد لهذا الوطن صلاحًا»، مستكملةً: «نحن نريد منافسين أقوياء للرئيس عبد الفتاح ، نريد معركة بين المرشحين والشعب من يختار».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنها حاولت الاتصال بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، لتسأله عن نيته للترشح في انتخابات 2018، إلا أنه لم يُجيب، مشيرةً إلى أنه لا يُمارس ضده أي ضغوط.

واستنكرت تصريحات أبو الفتوح حول اغتياله معنويًا من قِبل النظام الحالي، وإشارته إلى إمكانية اغتياله بالقتل، قائلةً: «لسنا في نظام يقتل معارضيه، ده إحنا في نظام لا يقتل أعداءه، وننتقد دائمًا بطئ العدالة، وما تقوله أبعد ما يكون عن الحقيقة».

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وأعربت عن تمنيه أن يترشح زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، مؤكدةً أنه «لا اغتيال معنوي لأحد»، مستكملةً: «أرجوكم بلاش كلمة المناخ غير مناسب، واللي شايف نفسه قادر على المنافسة يا ريت يشارك».

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التحرير

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