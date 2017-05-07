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نشأت الديهي: «دم إسلام بحيري في رقبة الأزهر»

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نشأت الديهي: «دم إسلام بحيري في رقبة الأزهر» نشأت الديهي: «دم إسلام بحيري في رقبة الأزهر»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء أمس السبت، إن رئيس جامعة الأزهر، أحمد حسني طه، الذي صدر قرار بإعفاءه من منصبه، على خلفية حكمه بردة الباحث إسلام بحيري، هو شخص لديه توجهات إرهابية وتكفيرية، متسائلًا عن كيفية اختياره رئيسًا لجامعة مثل الأزهر الشريف.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه يوجد في جامعة الأزهر أشخاص تكفيريين مثل رئيس الجامعة، وأنه يجب تطهير المؤسسة من هؤلاء، متابعًا: «تجديد الخطاب الديني أصبح واجب وطني».

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وتابع: «لو حد من الإرهابيين راح قتل إسلام، يبقى دمه في رقبة مين؟ دمه في رقبة الأزهر، بسبب إن رئيس الجامعة كفره وأباح دمه، ده عدينا إن الأزهر رافض يكفر داعش وقولنا ماشي، لكن ما حدث مصيبة سودة».

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