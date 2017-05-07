أستاذ بالأزهر: يجب أن يكون لقانون تنظيم الفتوى ظهير شعبي وإعلامي

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ثّمن الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ما يقوم به مجلس النواب الحالي من إصدار قوانين تُنظم إصدار الفتوى، قائلاً: «هذه القوانين تقطع الطريق على تيار الجماعات المتطرفة والإرهابية».

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، أن مجلس النواب الحالي ينظر إلى المصالح العليا للبلاد، لافتًا إلى أن «الذين صفقوا للأزهر بعد المؤتمر الأخير تأكدوا أن الاعتداء والتشويش عليه ليس في الصالح العام».

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وطالب فؤاد بضرورة أن «يكون لقانون تنظيم الفتوى ظهير شعبي وعلمي وإعلامي خلال الفترة المقبلة، لأن كل من لا يعلم كان يُفتي في أمور لا يعلم عنها أي شيء، كما أن هؤلاء أصبحوا نجوم فضائيات ويتحدثوا في القرآن وهم لا يعلمون».

أكد أن «الأزهر أول من يَعمل على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكذلك على ملف العائدين من داعش».