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قرر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم إيقاف مسؤولين بمجلس مدينة الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق معهما في مخالفات.

وأصدر سامي القرار رقم (255) لسنة 2017 بإيقاف كل من شعبان صوفي عبد السلام سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بدرجة مدير عام، وحمدي صوفي محمد فتح الباب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة بدرجة كبير باحثين، اعتبارا من اليوم الأحد.

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وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ القرار جاء بناءً على كتاب النيابة الإدارية أمس، مؤكدًا أنه لا تهاون مع كل من يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية أيا كان موقعه، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.