لميس الحديدي: «مولانا الأكبر رجل جريء.. اتخذ قرار حاسم وحاد»

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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس السبت، بقرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بإعفاء القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أحمد حسني طه، من منصبه، على خلفية حكمه بردة الباحث إسلام بحيري، مؤكدةً أن «الطيب رجل جريء».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «لازم أُحييّ مولانا الأكبر على القرار الجريء الذي اتخذه ردًا على تكفير بحيري، هكذا تكون القرارات، مش عايزين نسمع قصة التكفير مرة أخرى».

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وتابعت: «شيخ الأزهر قرر أن يكون حاسمًا باترًا حادًا فاصلًا، وأكد أن الاجتهاد والتفكير ليس كفرًا».