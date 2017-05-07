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مرتضى: كنت أتمنى أن يعمل ميدو مع إيناسيو.. والنادي مفتوح لحسام حسن

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مرتضى: كنت أتمنى أن يعمل ميدو مع إيناسيو.. والنادي مفتوح لحسام حسن مرتضى: كنت أتمنى أن يعمل ميدو مع إيناسيو.. والنادي مفتوح لحسام حسن

التحرير

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أكد ، رئيس نادي ، أن النادي مفتوح لأبنائه في أي وقت، مشيرًا إلى أن عودة حسام حسن، أو أحمد حسام ميدو، أو محمد حلمي، أو مؤمن سليمان، لتدريب الفريق مجددًا، واردة.

وكشف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن «ميدو» كان سببًا في رحيل حسام وإبراهيم حسن عن النادي، الموسم قبل الماضي، بسبب بعض التصريحات، بالإضافة إلى اعتراضهما على رحيل محمد عبد الشافي إلى الأهلي السعودي.

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وتابع، «حذرت حازم إمام من تولي منصب رئيس الجهاز الفني مع ميدو، لأنه لم يكن يملك خبرات هذا المنصب»، مضيفًا «كنت أتمنى أن يعمل ميدو مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، ومعهما حازم إمام مديرًا للكرة، لاكتساب الخبرات منه كمدرب كبير».

واستكمل رئيس القلعة البيضاء، «المؤامرات تسببت في عرقلة الزمالك، وعدم تحقيقه للبطولات خلال السنوات الماضية، أزمة النادي في غياب الحب عن أبنائه».

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التحرير

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