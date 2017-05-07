بالفيديو| للمرة الأولى.. ميدو يكشف كواليس صدامه العنيف مع عمرو زكي

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للمرة الأولى يتحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن كواليس خلافه مع عمرو زكي، مهاجم المنتخب الوطني السابق قبل سنوات، مشيرًا إلى أنه لم يتشاجر معه نهائيًا.

وكشف «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن الواقعة تعود لمباراة مصر وزامبيا بالقاهرة في تصفيات كأس العالم 2010، حينما أبلغه حسن شحاتة المدير الفني حينها، ومعه أبو تريكة، وحسني عبد ربه، بجلوسهم على دكة البدلاء، مضيفًا أنه داعب زكي وعماد متعب قبل المباراة، قائلًا «أبوكوا جه عليا».

وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق، أنه فوجيء بعد المباراة بتسريب عمر زكي لهذه الكلام للإعلام، وهو ما أدى لدخوله معه في صدام عنيف.

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واستكمل، «أحب عمرو زكي كثيرًا، وبذلت مجهودًا كبيرًا لمساعدته في رحلته الاحترافية، لم أبذله مع أبنائي».