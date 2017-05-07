مانشستر سيتي يسعى لضم نجم اليوفنتوس

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طلب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من إدارة ناديه التوقيع على البرازيل الدولي أليكس ساندرو، ظهير أيسر نادي يوفنتوس الإيطالي، في الصيف الماضي، لكن بطل إيطاليا رفض أن يبيع اللاعب الذي ضمه من بورتو مقابل 23 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2015.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيتي قد عاد إلى يوفنتوس مع عرض بـ50 مليون جنيه إسترليني، بالرغم من وجود جايل كلييشي، وأليكس كولاروف، الذي استخدمه جوارديولا في مركز قلب الدفاع.

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يوفنتوس في طريقه لتحقيق الثلاثية، فقد اقترب من حسم الدوري الإيطالي بجانب وجوده في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، لكنهم سيجدون صعوبة في مقاومة عرض السيتي الكبير، وبدأوا بالفعل البحث عن بديل.