ميدو: دجلة كان سينافس على الهبوط مع غيري.. وراتبي لا يتجازوز هذا الرقم

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن جميع الفرق في مصر أصبحت تعمل ألف حساب لمواجهة فريقه، مشيرًا إلى أن شخصية الفريق اختلفت عن الفترة الماضية.

وأضاف «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن أي مدرب آخر كان سيتولى قيادة دجلة هذا الموسم، كان سيصارع على الهبوط، مضيفًا أن ميزانية الفريق مع جميع المدربين الذين سبقوه كانت 4 أضعاف ميزانيته الحالية.

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وكشف مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن راتبه مع وادي دجلة لا يتجاوز الـ 15% مما كان يتقاضاه الفرنسي باتريس كالديرون، المدير الفني السابق، الذي كان يصل لـ100 ألف دولار.