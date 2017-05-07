فيديو| حسام حسن: الأهلي بيتي الأول وتحت أمره في أي وقت

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أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أنه يشعر بالفخر والشرف لارتدائه قمصان (المنتخب الوطني، والأهلي، والزمالك، والاتحاد السكندري، والترسانة، والفريق البورسعيدي).

وأضاف «العميد»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «القاهرة أبو ظبي» الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، على قناة on sport، أنه يعتبر ذلك «نعمة من عند ربنا، إحنا محسوبين على كل الأندية دي».

وتابع، «الأهلي بيتي الأول، وتحت أمره في أى وقت كحال الزمالك»، معلقًا «مصر كلها ليها حق علينا، وإحنا كمان لينا حق عند الأندية اللي مثلناها».