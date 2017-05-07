ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. ولن أقف في طريقه

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نفى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، توقيع محمود علاء، مدافع فريقه، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب واحد من افضل المدافعين في مصر، ومن الطبيعي أن يكون هدفًا للأندية الكبيرة.

وأضاف «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن كل لاعب له سعره، وأن «علاء» لاعب منتخبات، ومستواه تطور كثيرًا ويملك خبرات كبيرة.

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وتابع مهاجم الزمالك السابق، أنه لن يمانع في رحيل أي لاعب، أو يقف في طريق رغبته بتحقيق حلمه والانتقال للنادي الذي يتمناه.

وأوضح، أن هناك مشاورات مستمرة بين محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وماجد سامي، رئيس وادي دجلة، حول انتقال اللاعب للقلعة الحمراء، لكنه طالب بتأجيل الأمر بنهاية الموسم لعدم تشتت تركيز اللاعبين.