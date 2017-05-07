أخبار عاجلة

الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. ولن أقف في طريقه

Google+ Print
ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. ولن أقف في طريقه ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. ولن أقف في طريقه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، توقيع محمود علاء، مدافع فريقه، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب واحد من افضل المدافعين في ، ومن الطبيعي أن يكون هدفًا للأندية الكبيرة.

وأضاف «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن كل لاعب له سعره، وأن «علاء» لاعب منتخبات، ومستواه تطور كثيرًا ويملك خبرات كبيرة.

شاهد أيضا

وتابع مهاجم السابق، أنه لن يمانع في رحيل أي لاعب، أو يقف في طريق رغبته بتحقيق حلمه والانتقال للنادي الذي يتمناه.

وأوضح، أن هناك مشاورات مستمرة بين محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وماجد سامي، رئيس وادي دجلة، حول انتقال اللاعب للقلعة الحمراء، لكنه طالب بتأجيل الأمر بنهاية الموسم لعدم تشتت تركيز اللاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

بالأرقام.. تراجع صادرات الجلود المصرية للاتحاد الأوروبي وارتفاع المعادن

بالأرقام.. تراجع صادرات الجلود المصرية للاتحاد الأوروبي وارتفاع المعادن

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر

«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر