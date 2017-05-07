شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إنه سعيد بتواجد فريقه في المربع الذهبي بجدول الدوري للموسم الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمنافسة على المركز الثالث التي ما زالت موجودة.

وتابع «العميد»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «القاهرة أبو ظبي» الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، على قناة on sport، أنه يحتاح نحو 6 لاعبين حتى يتمكن من منافسة الأهلي والزمالك علي البطولات، موضحًا أن فريقه بالكامل يساوي 10 ملايين، بينما يوجد لاعبين في في صفوف القطبين تبلغ قيمتهم 25 مليون جنيه.

وأضاف، أن بطولة الدوري الممتاز، ينقصها الحضور الجماهيري، وتنظيم عادل من اتحاد الكرة، المجتهد في رأيه، معتبرًا الأهلي والزمالك أقوى من الجبلاية.