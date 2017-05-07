فيديو| ميدو: أوافق على تدريب الأهلي.. «سأحصد بطولات كثيرة معه»

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن قد يوافق على تدريب النادي الأهلي يومًا ما، في حال تلقيه عرضًا مناسبًا في ظروف تساعده على النجاح.

وأوضح «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن التدريب مختلف عن فترة لعبه للزمالك، مشيرًا إلى أن عقليته الاحترافية تغيرت عن السنوات الماضية.

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وتابع مهاجم الزمالك السابق، أنه قادرعلى تحقيق إنجازات كبيرة مع الأهلي، خاصة في ظل النظام الإداري الثابت منذ سنوات الذي يحرك النادي بشكل جيد.