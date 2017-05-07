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ميدو عن معجزة الحضري: جوزيه أفضل من تعامل معه.. وهذه نقطة التحول

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ميدو عن معجزة الحضري: جوزيه أفضل من تعامل معه.. وهذه نقطة التحول ميدو عن معجزة الحضري: جوزيه أفضل من تعامل معه.. وهذه نقطة التحول

التحرير

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن عصام الحضري، هو الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن عقلية الحارس الدولي تطورت كثيرًا خلال السنوات الماضية.

وأضاف «ميدو» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه يفضل سياسة الحارس الأوحد حتى لو أخطأ في بعض المباريات، واصفًا الحضري بأنه «معجزة»، مشيدًا بالدور الذي لعبه فكري صالح، في تطوير مستواه.

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وتابع مهاجم الوطني السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، أفضل مدرب تعامل نفسيًا مع عصام الحضري، مشيرًا إلى أن توقيع النادي الأهلي مع نادر السيد، كان نقطة تحول في مستوى السد العالي.

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التحرير

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