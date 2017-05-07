زيدان: مُتبقي لنا 3 نهائيات في الدوري الإسباني

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أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأداء فريقه بعد الفوز على غرناطة برباعية نظيفة، أمس السبت، والعودة لمشاركة الصدارة مع برشلونة.

و قال المدرب الفرنسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "لقد دخلنا اللقاء بجدية كبيرة، احترمنا الخصم، سجلنا مبكرًا وهو أمر سهّل علينا المباراة كثيرًا، عمومًا أنا راضٍ عن أداء فريقي، قدمنا مستوى ممتاز، وحصلنا على مرادنا".

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وأوضح: "تبقّت لنا 3 نهائيات في الدوري الإسباني، نعرف ما علينا فعله للفوز بها، سنفعله بكل تماسك وتركيز وهدوء، سنفكر مباراة بمباراة، ونلعب بكل قوة و ثقة حتى نهاية".

واختتم: "خاميس وموراتا، نحن نقدر مجهودهما الكبير، من الصعب تقديم مثل ذلك المستوى وأنت لا تلعب دقائق كافية، هما نموذج رائع للالتزام".