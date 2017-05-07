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الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية
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الأحد 07 مايو 2017 03:38 مساءً
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3%
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الأحد 07 مايو 2017 03:24 مساءً
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد
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الأحد 07 مايو 2017 03:07 مساءً
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة
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الأحد 07 مايو 2017 03:07 مساءً
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب
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الأحد 07 مايو 2017 03:07 مساءً
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟
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الأحد 07 مايو 2017 03:07 مساءً
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى
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الأحد 07 مايو 2017 03:05 مساءً
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة
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الأحد 07 مايو 2017 03:05 مساءً
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«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان
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الأحد 07 مايو 2017 03:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
لقاء خاص مع العميد "حسام حسن" نجم مصر السابق والمدير الفني للنادي المصري .. في القاهرة أبوظبي
فيديو
ON Sport
الأحد 07 مايو 2017 02:49 صباحاً
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