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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.83 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك  :

البنك

 سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.7037 4.8725
مصرف-ابو-ظبي 4.7989 4.8449
البنك-المصري-الخليجي 4.8178 4.8456
البنك-الأهلي 4.7863 4.8129
بنك-البركة 4.6682 4.8779
بنك-القاهرة 4.7942 4.8419
بنك-الاسكندرية 4.7996 4.8313
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8097 4.8373
بنك-مصر 4.7863 4.8105

بنك-بلوم-مصر

 4.8129 4.8396
بنك-فيصل- 4.7743 4.8532
كريدي-أجريكول 4.8011 4.8529
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.9950
بنك-بيريوس 4.8129 4.8396
بنك-قناة-السويس 4.7996 4.8263
المصرف-المتحد 4.7878 4.8400
البنك-التجاري-الدولي 4.8126 4.8396
بنك-المشرق 4.8200 4.8500
بنك-الاستثمار-العربي 4.8100 4.8400

بنك-HSBC

 4.8300 4.8700
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7761 4.8225

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.81 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.84 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

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