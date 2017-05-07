وزير الاتصالات: انتهاء جميع شكاوى سوء الخدمات نهاية 2017

بالصور- ماذا فعل المصريون أثاء توقف خدمة "واتس آب"؟

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الحكومة تستعين بالأرز الهندي للسيطرة على الأسعار قبل رمضان

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ملكة بريطانيا تملك "حسابًا سريًا" على فيسبوك