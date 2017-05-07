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سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,228.20 دولار أمريكي.

 
الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 704 إلى 706
عيار 22 645 إلى 647
عيار 21 616 إلى 618
عيار 18 528 إلى 530
عيار 14 411 إلى 412
عيار 12 352 إلى 353
الاونصة 21,894 إلى 21,965
الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944
الكيلو 704,000 إلى 706,286

 

المصدر : 365

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رئيس قسم الأخبار

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