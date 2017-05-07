«المحافظين»: زيارة السيسي للخليج لها شق اقتصادي وعسكري

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قال الدكتور إمام غريب، رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بحزب المحافظين، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخليجية، لكلا من الكويت والبحرين، تأتى استكمالا لسلسلة اللقاءات التي قام بها لكلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبذلك تكون هذه الزيارة استمرارًا للتنسيق العربي في القمة الأخيرة التي عقدت بالبحر الميت في عُمان.

وأوضح «غريب»، في بيان اليوم السبت، أن الزيارة تاتي للتنسيق بين أكبر وأهم دولة عربية، وهي مصر وبلدان الخليج؛ وذلك من أجل خلق كيان عربي اقتصادي كبير وموحد يواجه التحديات التى تقف أمام الأمة العربية بالتعاون ما بين رؤوس الأموال الخليجية وبين قدرة مصر الاقتصادية الكبيرة خاصة في ظل ما تشهده الدولة الآن من طفرة اقتصادية في عدة محاور بشهادة العديد من المراكز الاقتصادية العملاقة.

وتابع: «مما لا شك فيه أن بلدان الخليج التي يزورها الرئيس السيسي الآن تبحث عن مكان آمن كى تستثمر فيه أموالها، ولن تجد أفضل من مصر في الاستثمار خاصة في ظل القيود التي توضع على بعض البلدان العربية مثل قانون "جاستا" الأخير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية، وبالتالي التضييق على رؤوس الأموال الخليجية في أمريكا وبلدان أخرى، فكان المنفذ الطبيعي للاستثمار في مصر».

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واستكمل: «أما الشق الأمني والعسكري، فالمؤشرات الأخيرة تؤكد أن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم، والخليج يعي ذلك جيدا وتجربة تحرير الكويت من الاحتلال العراقي ليست ببعيدة عن الأذهان، فدول الخليج تعى جيدا أن الجيش المصري جيش الشقيقة الكبرى لهم وكان وما زال هو صمام الأمان لهم، وأن مصر تضحى بالثمين والغالي وهو الدم دون انتظار مقابل من شقيقاتها ذلك بعكس القوى الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي صرح رئيسها مؤخرًا دونالد ترامب علانية أن على الخليج والسعودية دفع فاتورة حمايتها».

ونوه «غريب»، أن هذه الزيارة تبعث برسالة لبعض القوى التي تدبر شرا للأمة العربية وتحاول تعكير صفو العلاقة المصرية مع دول الخليج ومنها دويلة قطر وتركيا الدولة التي لفظها الاتحاد الأوروبي فتحاول جاهدة أن تجد ضالتها لتصبح زعيمة الدول العربية بتعكير صفو العلاقات المصرية الخليجية، فالزيارة مفادها أن الخليج لا يمكن أن يستغنى عن مصر وأن العلاقة بين دول الخليج ومصر هي علاقة استراتيجية لا يمكن التقليل منها، وأيضا هي رسالة لإسرائيل بأن مصر بجيشها هو الرادع لأي محاولات لتقسيم البلدان العربية.