عامر حسين: انطلاق الموسم الجديد قبل سبتمبر صعبة

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن إقامة نهائي بطولة كأس مصر، قد يتم في الفترة بين نهاية مسابقة الدوري، ومواجهتى المنتخب الوطني مع أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وتابع «حسين» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الموسم الجديد لبطولة الدوري العام سيصعب اطلاقه قبل الجولة الثانية للمنتخب أمام أوغندا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

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وصرح رئيس لجنة المسابقات، بأن نهاية الموسم الحالي ستكون يوم 17 يوليو المقبل بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.