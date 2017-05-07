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عامر حسين: انطلاق الموسم الجديد قبل سبتمبر صعبة

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عامر حسين: انطلاق الموسم الجديد قبل سبتمبر صعبة عامر حسين: انطلاق الموسم الجديد قبل سبتمبر صعبة

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن إقامة نهائي بطولة كأس ، قد يتم في الفترة بين نهاية مسابقة الدوري، ومواجهتى الوطني مع أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وتابع «حسين» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الموسم الجديد لبطولة الدوري العام سيصعب اطلاقه قبل الجولة الثانية للمنتخب أمام أوغندا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

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وصرح رئيس لجنة المسابقات، بأن نهاية الموسم الحالي ستكون يوم 17 يوليو المقبل بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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التحرير

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