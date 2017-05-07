ياسر أيوب يكشف سر عبارة المايسترو: «خلوا مبارك يجيب 11 موظفًا يلعبوا»

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كشف ياسر أيوب، الناقد الرياضي عن موقف صالح سليم، رئيس مجلس إداراة النادي الأهلي السابق، بشأن مباراة ضحايا حادث قطار الصعيد الشهيرة في 2002.

وقال أيوب في لقائه ببرنامج "استاد الأهلي" بقناة "الأهلي"، إن الراحل صالح سليم رفض خوض الأهلي مباراة ودية أمام الزمالك، لصالح أسر ضحايا حادث القطار الذي أسفر عن وفاة ما يقرب من 350 فردًا.

وقال ياسر أيوب: «حدثني مسئولو الأهرام عن رفض صالح سليم خوض المباراة وقمت بالاتصال به وسألته عن هذا الأمر ليغلق الهاتف في وجهي بعد أن طلب مني عدم الحديث عن هذه المباراة».

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وأردف «قمت بالاتصال معه مرة أخرى، وقال لي لن يأتي اليوم الذي يتفاجأ رئيس الأهلي بأن الفريق سيخوض مباراة دون إخطاره شخصياً وطلب مني ترديد الكلمات الأتية لمن هم حولي».

وكشف ياسر أيوب عن كلمات صالح سليم، قائلًا: «طول ما أنا موجود رئيس للنادي الأهلي لن نلعب هذه المباراة، لو حسني مبارك مصمم يلعب المباراة دي يجيب 11 موظفًا من رئاسة الجمهورية ويلاعبوا الزمالك، أو الأهرام تجيب 11 صحفيًا يواجه الزمالك، الأهلي لن يشارك".