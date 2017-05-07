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الجبلاية: الدوري ينتهي 17 يوليو بمباراة القمة

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الجبلاية: الدوري ينتهي 17 يوليو بمباراة القمة الجبلاية: الدوري ينتهي 17 يوليو بمباراة القمة

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على زيادة عدد جماهير الأندية المشاركة في إفريقيا من 5 إلى 6 آلاف مشجع.

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن مندوبي أندية الأهلي والزمالك وسموحة، شاركوا في اجتماع اليوم، موضحًا أن هناك حافلات ستنقل الجماهير من القاهرة لملعب «برج العرب»، وأن الاجتماع لم يتطرق للحديث عن طريقة توزيع التذاكر.

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 وكشف عن أن نهاية مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ستكون يوم 17 يوليو المقبل، بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قبل أيام من انطلاق البطولة العربية التي ستبدأ يوم 22 من الشهر نفسه.

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