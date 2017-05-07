10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات الرئاسية مارين لوبن: "سواء فُزت أم لم فقد غيّرنا كل شيء، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مذكرة مناطق خفض التصعيد تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأمريكية، ودعا وزير العدل الألماني هايكو ماس، الجيش الألماني إلى التصدي بكل حسم لليمينيين المتطرفين داخل صفوفه، وقال وزير شؤون الهجرة المغربي عبد الكريم بن عتيق إن الرباط تحمل الجزائر مسؤولية السوريين العالقين على الحدود بين البلدين.

1- مارين لوبان: سواء فُزت أم لا.. "لقد غيّرت كل شيء"

مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 5 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات الرئاسية مارين لوبن، "سواء فُزت أو لم أفُز في جولة الإعادة يوم الأحد. فقد غيّرنا كل شيء." وذلك في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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2- لافروف: ''اتفاق المناطق الآمنة في سوريا راعى مقترحات أمريكا السابقة''

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مذكرة مناطق خفض التصعيد الموقعة في أستانا تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأمريكية السابقة في هذا الخصوص".

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3- وزير العدل الألماني: من يمجد "النازية" ليس له مكان في الجيش الألماني

وزير العدل الألماني هايكو ماس في برلين في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

دعا وزير العدل الألماني هايكو ماس، الجيش الألماني إلى التصدي بكل حسم لليمينيين المتطرفين داخل صفوفه، مضيفًا: "عندما يتم الكشف عن تلك الأمور يتعين أن يتصرف المسؤولون بمنتهى الحزم؛ ومن يمجد الجيش النازي ليس له مكان في الجيش الألماني.

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4- نائب إسرائيلي: الشرطة بصدد تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

لنائب عن المعسكر الصهيوني في الكنيست الإسرائيلي ميكي روزنتال - أرشيفية

أعلن النائب عن المعسكر الصهيوني في الكنيست الإسرائيلي ميكي روزنتال أن الشرطة الإسرائيلية قررت تقديم لائحة اتهام بخرق الائتمان وتلقي هدايا خلافًا للقانون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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5- نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا أمدت أمريكا بجميع معلومات "مناطق التهدئة"

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابوكوف - أرشيفية

قال سيرجي ريابوكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا والدول الضامنة لمذكرة "مناطق التهدئة" في سوريا أمدت الولايات المتحدة الأمريكية بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة.

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6- وزير شؤون الهجرة المغربي: الجزائر مسؤولة عن السوريين العالقين على الحدود

وزير شؤون الهجرة المغربي عبد الكريم بن عتيق - أرشيفية

قال وزير شؤون الهجرة المغربي عبد الكريم بن عتيق إن الرباط تحمل الجزائر مسؤولية السوريين العالقين على الحدود بين البلدين، مضيفًا: "لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الجزائر".

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7- المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا يوجد جدول زمني لتمرير قانون الرعاية الصحية

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنه لا يوجد جدول زمني لموعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الرعاية الصحية، بعد أن أقر مجلس النواب إلغاء برنامج الحكومة السابقة "أوباماكير"، مضيفة: "البيت الأبيض يأمل في أن يتناول مجلس الشيوخ المقترح "في وقت قصير".

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8-الرئيس الفرنسي عن القرصنة الإلكترونية: لا شيء سيترك دون رد

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في إسبانيا في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند: "كنا نعلم أنه ستكون هناك تهديدات بحدوث عمليات قرصنة إلكترونية خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وذلك ردًا على محاولة القرصنة الإلكترونية التي استهدفت حملة المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، مضيفًا: "سيتم اتخاذ إجراءات ولا شيء سيترك دون رد".

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9- كبير مفاوضي الـ"بريكست": لن ننقاش علاقتنا مع بريطانيا حتى نطمأن على المقيمين بها

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مفاوضات خروج بريطانيا ميشيل بارنييه في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، ميشيل بارنييه: "يجب أن يبقى الأفراد المقيمون بشكل قانوني داخل المملكة المتحدة بعد خروجها، مضيفًا: "لن نناقش علاقتنا المستقبلية مع المملكة المتحدة حتى تتم طمأنة الـ27 دولة الأعضاء (بالاتحاد) بأنه ستجري معاملة جميع المواطنين بكل لائق وإنساني".

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10- قيادي بالمعارضة السورية: ''مناطق التهدئة'' يمكن أن تؤدي إلى ''شرذمة'' سوريا

يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات السورية - أرشيفية

قال الدكتور يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات السورية، إن الروس وعدوا وعودًا كثيرة لم ينفذ منها شيء، ومعروف من هو وارء كسر تلك الوعود، مشيرًا إلى أن روسيا التي لها اليد العليا تضع إيران راعية للاتفاق وهي غازية لسوريا بميليشياتها التي تقتل السوريين وتمارس العنف ضد المدنيين منذ بدء الأزمة. وأضاف: ""مناطق التهدئة" يمكن أن تؤدي إلى شرذمة سوريا".

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