العرب اليوم: تطبيق المناطق الآمنة في سوريا و"هنية" زعيما لحركة حماس

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تابع العرب والعالم، السبت، بدء تطبيق "المناطق الهادئة" في سوريا، واختيار إسماعيل هنية زعيما لحركة حماس خلفا لخالد مشعل، وكذلك مواصلة الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، ومفاجآت في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.

1- بدء تطبيق ''المناطق الهادئة'' في سوريا

الهدوء يخيم على حياة سكان دمشق بعد مؤتمر أستانة اليوم السبت (أ ف ب)

رصد المرصد السوري على موقعه عدة خروقات في الساعات الأولى للتطبيق، بينها قصف قوات النظام مناطق في بلدة كفرزيتا الواقعة في ريف حماة الشمالي بقذيفتين، إضافة لقصفة مناطق في بلدة اللطامنة بالريف ذاته بالمدفعية.

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2- القوات العراقية تقتل مسلحين من داعش في الموصل

القوات العراقية تنتشر فى غرب الموصل اليوم السبت (أ ف ب)

لقي 10 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال قصف جوي على معملين تفخيخ بحي 17 تموز غربي الموصل.

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3- الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام

اشتباكات بين متضامنين مع الأسرى الفلسطينين و الأمن الإسرائيلى فى الضفة الغربية اليوم السبت (أ ف ب)

أفادت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقلات الاحتلال، بأن مئات الأسرى قرروا الانضمام لإضراب الكرامة في الأيام القليلة المقبلة، إسنادًا لإخوانهم الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاحتلال التعسفية بحقهم.

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4- مفاجآت فى نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر

الجزائريون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية فى الجزائر يوم 5 مايو 2017 (أ ف ب)

سجلت نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر ، التي أعلنتها وزارة "الداخلية والجماعات المحلية"، مفاجآت عديدة على المستويين السياسي والشعبي طالت عددا من الأحزاب والقوى السياسية، في الوقت الذي ظل فيه حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم متصدرا للمشهد السياسي في البلاد.

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5- فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لحماس

رئيس المكتب السياسى السابق لحركة حماس فى الدوحة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوز القيادي اسماعيل هنية برئاسة المكتب.

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