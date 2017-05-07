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طائرات التحالف الدولي تشن غارات على أحياء مدينة الطبقة السورية

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طائرات التحالف الدولي تشن غارات على أحياء مدينة الطبقة السورية طائرات التحالف الدولي تشن غارات على أحياء مدينة الطبقة السورية

مصراوي Masrawy

التحالف الدولي

حلب - (د ب أ):

كثفت طائرات التحالف الدولي غاراتها ليلة السبت- الأحد على أحياء مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالتزامن مع معارك عنيفة وقصف مدفعي من قوات سورية الديمقراطية .

وقال قائد عسكري من قوات سورية الديمقراطية لوكالة (د ب أ) إن "قوات سورية الديمقراطية تخوض أعنف المعارك مع مسلحي داعش مساء اليوم السبت في الحي الأول والحي الثالث في منطقة الطبقة الجديدة وأن أكثر من 11 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا في الحي الاول الذي يشهد أعنف المعارك وسط إسناد جوي من طائرات التحالف، كما أصيب عدد من عناصر قوات سورية الديمقراطية ".

وأكد القائد العسكري أن مدينة الطبقة شهدت خلال الساعات 24 الماضية هدوء بسبب المفاوضات التي كان يقودها وجهاء من مدينة الطبقة مع عناصر داعش لخروجهم من المدينة .

وكانت طائرات التحالف الدولي استهدفت خطوط إمداد لداعش، حيث شنت تلك الطائرات غارة جوية استهدفت مزرعة الوفاء في بلدة هنيدة شرق مدينة الطبقة.

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