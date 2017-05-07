بالفيديو- إسلام بحيري: قرار إقالة رئيس جامعة الأزهر "تطهير للمؤسسة"

كتبت- سحر عزام:

قال الكاتب و الباحث إسلام بحيري، إن الأزهر عليه أن يُعلن أن فكر تنظيم داعش الإرهابي لا يمت للإسلام بصلة، لكي يسجل هذا الرأي أمام العالم أجمع.

وأضاف بحيري- في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "On E"، مساء السبت- "سعيد بقرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإقالة الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر لوصفه لي بالمرتد، فهو تطهير للمؤسسة".

وطالب الكاتب والباحث، قيادات الأزهر بمراجعة موقفهم من تنظيم داعش نظرًا لأهمية موقف الأزهر عالميًا.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر إقالة الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر من منصبه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب.

وكلف الطيب، الجمعة، الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارًا من غد السبت 6/5/2017 ، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.