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بالفيديو- وكيل مجلس النواب: نُقدر "الطيب".. ولا أحد يستطيع المساس بالأزهر

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بالفيديو- وكيل مجلس النواب: نُقدر "الطيب".. ولا أحد يستطيع المساس بالأزهر بالفيديو- وكيل مجلس النواب: نُقدر "الطيب".. ولا أحد يستطيع المساس بالأزهر

مصراوي Masrawy

السيد الشريف وكيل مجلس النواب

كتبت- سحر عزام:

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه لا أحد يستطيع المساس بمؤسسة الأزهر الشريف، لافتًا أن مجلس النواب يعتز بدور الأزهر، ويكن كل الاحترام والتقدير لشيخه الدكتور أحمد الطيب.

وأضاف الشريف- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" مساء السبت- أن كل ما يتردد عن أمور خلافية بين البرلمان ومؤسسة الأزهر عارية من الصحة، مشيرًا إلى ثقة مجلس النواب في قدرة الأزهر على تجديد نفسه بنفسه، وقيادة مسيرة التنوير.

وأكد وكيل مجلس النواب أن زيارة وفد من النواب للدكتور أحمد الطيب، الثلاثاء المقبل، تأتي تعبيرًا عن الحب والاحترام والتقدير للأزهر ولشيخه أحمد الطيب.

وأوضح الشريف، أن مشروع قانون النائب محمد أبو حامد، الخاص بتعديل قانون الأزهر يأتي في إطار المسلك الديمقراطي للبرلمان بأحقية النواب في تقديم مشروعات قوانين لكي تقبلها أو ترفضها الأغلبية.

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