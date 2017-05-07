نادي تدريس الأزهر يُطالب السسيسي بتعطيل قرار تعيين "المحرصاوي" رئيسا للجامعة

كتب - محمود مصطفى:

طالب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإيقاف قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفا للدكتور أحمد حسني.​

وقرر الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، رفع دعوى قضائية غدا الأحد، ضد الأزهر الشريف، لعدم تعيينه رئيسا للجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني.

وهدد أعضاء النادي في بيان لهم السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، ضد قرار ندب الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية، قائما بأعمال رئيس الجامعة، وتجاوز الدكتور محمد ابو هاشم نائب رئيس الجامعة، أقدم النواب.

وأوضح الأعضاء أن الوقفة سيتبعها اعتصامات للأساتذة ضد قرار انتداب رئيس الجامعة الجديد وتجاوز الدكتور محمد ابوهاشم، مشيرين إلى أن النادي به أكثر من 200 عضو هيئة تدريس اكدوا علي مشاركتهم بالوقفة.