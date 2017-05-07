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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

استحوذت القرصنة الإلكترونية على حملة المرشح المستقل إلى الانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون، على المساحة الإعلامية الأكبر، إضافة إلى زيارة الرئيس الألماني إلى إسرائيل بعد أيام من التوتر بين البلدين إلى جانب احتجاجات في العاصمة البرولندية وارسو، وانفجاران قرب أحد أكبر المساجد في الفلبين، كان هذا أبز الأحداث حول العالم في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- القرصنة الإلكترونية تسيطر على الانتخابات الرئاسية فى فرنسا

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صورة تجمع المرشحين على مقعد الرئاسة الفرنسية - (أ ف ب)

ذكرت اللجنة الفرنسية للإشراف على المعركة الانتخابية الحدث بأنه اعتداء حاسوبي، ودعت وسائل الإعلام والمواطنين، إلى عدم نشر مضامين الوثائق المنشورة، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مسار الانتخابات.

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2- الآلاف يشاركون في ''مسيرة الحرية'' في وارسو

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صورة من مسيرة الحرية فى وارسو اليوم السبت (أ ف ب)

شارك عشرات آلاف الأشخاص في مسيرة في وارسو "دفاعا عن الحرية" التي تهددها في رأيهم السلطات المحافظة القومية بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي، وفق مراسلي فرانس برس.

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3- عشرات القتلى فى هجوم على سيارتي ركاب بجنوب السودان

انتشار قوات حفظ السلام فى أبييه - أرشيفية (أ ف ب)

انتشار قوات حفظ السلام فى أبييه - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر مسؤول أن 23 شخصًا على الاقل لقوا مصرعهم، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على سيارتي ركاب في جنوب السودان.

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4- الرئيس الألماني يتوجه إلى إسرائيل وفلسطين

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الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير فى تل أبيب اليوم السبت (أ ف ب)

توجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إسرائيل وفلسطين في زيارة تستغرق أربعة أيام.

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5- انفجاران في مانيلا قرب المسجد الذهبي

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المحققون يفحصون موقع الانفجار فى مانيلا اليوم السبت (أ ف ب)

لقى شخصان حتفهما وأصيب ستة آخرون في انفجارين في العاصمة الفلبينية مانيلا، حسبما أفادت الشرطة التي أضافت أنها تستبعد الدوافع الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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