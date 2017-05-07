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بالفيديو.. هويدي عن عروض لاعبي المقاصة: «اشتغالات»

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بالفيديو.. هويدي عن عروض لاعبي المقاصة: «اشتغالات» بالفيديو.. هويدي عن عروض لاعبي المقاصة: «اشتغالات»

التحرير

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علق وليد هويدي، مدير الكرة بنادي المقاصة، على هزيمة فريقه أمام بتروجيت، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يكن حليفًا للاعبيه خلال اللقاء.

وأشاد «هويدي»، خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، لقناة « sports»، بأداء بتروجيت الذين كانوا أفضل واستحقوا الـ 3 نقاط، مضيفًا أن فريقه مازال متمسكًا بالفرصة القائمة في المنافسة على بطولة الدوري، رغم اتساع الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر.

وعن العروض المقدمة للاعبي الفريق الفيومي، قال «هويدي»: «دي اشتغالات إحنا اتعودنا عليها وبقينا فاهمين اللي بيحصل، لحد دلوقتي مفيش عروض رسمية لأي لاعب».

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وابتعد المقاصة، خطوة عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام بتروجيت بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب « السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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