بالفيديو.. هويدي عن عروض لاعبي المقاصة: «اشتغالات»

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علق وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام بتروجيت، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يكن حليفًا للاعبيه خلال اللقاء.

وأشاد «هويدي»، خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، لقناة «dmc sports»، بأداء بتروجيت الذين كانوا أفضل واستحقوا الـ 3 نقاط، مضيفًا أن فريقه مازال متمسكًا بالفرصة القائمة في المنافسة على بطولة الدوري، رغم اتساع الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر.

وعن العروض المقدمة للاعبي الفريق الفيومي، قال «هويدي»: «دي اشتغالات إحنا اتعودنا عليها وبقينا فاهمين اللي بيحصل، لحد دلوقتي مفيش عروض رسمية لأي لاعب».

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وابتعد المقاصة، خطوة عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام بتروجيت بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب «ستاد السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.